Pai esquece filhas em posto de gasolina e retorna 40km para buscá-las

Após uma parada em um posto de combustíveis na BR-259, em Baixo Guandu (ES), o pai das duas meninas, de 6 e 10 anos, seguiu viagem sem perceber que as filhas, que tinham ido ao banheiro, não voltaram para o carro.



Apenas quando chegou na cidade de Colatina, que fica a cerca de 40km de distância, é que o pai notou a ausência das crianças e voltou para buscá-las.



Segundo o portal g1, a filha mais velha pediu emprestado o telefone da frentista do posto de gasolina e ligou para a Polícia Militar. Ao chegar no local, os policiais encaminharam as crianças para o Conselho Tutelar de Baixo Guandu.



As meninas estavam aproveitando as férias escolares na casa do pai, que mora em Minas Gerais, e retornavam de carro para Bahia, onde elas moram com a mãe.

A Prefeitura de Baixo Guandu disse que o pai retornou imediatamente a Baixo Guandu para buscar as meninas e procurou a Polícia Militar, que informou que as crianças já estavam sob os cuidados do Conselho Tutelar.

Após os esclarecimentos, as crianças e o pai foram liberados para seguir viagem.