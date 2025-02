Ex-lutadora de UFC é presa com arma, munições, maconha e anabolizantes

Lívia começou no MMA (sigla para artes marciais mistas) em 2012. Foi campeã do peso-palha de uma das principais organizações do MMA feminino, Invicta Fighting Championships - (crédito: Wikipedia/ Invicta Fighting Championships)

A ex-lutadora de UFC Lívia Renata Souza foi presa na quinta-feira (23/1) com arma, munições, maconha e anabolizantes em Araraquara, no interior de São Paulo.

Conhecida como Livinha, a atleta foi detida em casa após uma denúncia anônima. O caso foi registrado como tráfico de drogas e porte ilegal de arma.

Foram apreendidas uma pistola, 59 munições, anabolizantes e uma quantidade não informada de maconha. Ela foi levada para a Cadeia Feminina de São Carlos.

Ao Correio, o advogado de defesa de Lívia, Glaucio Dalponte Mattioli, informou que a ex-lutadora é usuária de maconha, fato que já declarou publicamente.

"Vale destacar que Lívia, foi a primeira lutadora do UFC no Brasil a ser patrocinada por uma empresa de CBD e é uma defensora pública da legalização da maconha. Lívia encontra-se à disposição da Justiça e já prestou os devidos esclarecimentos, reafirmando seu interesse em demonstrar que é usuária da substância", afirmou, em nota.

Com relação à arma, a defesa alega que foi adquirida no passado e, "devido a uma série de contratempos", não foi regularizada.

"A lutadora continuará colaborando plenamente com as autoridades, confiando que a apuração dos fatos permitirá concluir, de forma inequívoca, pela inexistência de irregularidades ou crimes atribuídos a ela pela Polícia Civil", finaliza o advogado.

De acordo com o Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP), a prisão em flagrante da ex-lutadora foi convertida em preventiva (sem prazo para terminar), em audiência de custódia realizada nesta sexta-feira (24/1). A informação é do g1. O Correio entrou em contato com o TJ em busca de maiores informações. Em caso de resposta, a matéria será atualizada.

Carreira

Lívia começou no MMA (sigla para artes marciais mistas) em 2012. Foi campeã do peso-palha de uma das principais organizações do MMA feminino, Invicta Fighting Championships.

Em 2018, estreou no Ultimate Fighting Championship (UFC), mas deixou o campeonato após ser derrotada por Randa Markos em 2021.