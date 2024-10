Lutador de UFC e ex de Demi Lovato, brasileiro é encontrado morto nos EUA

Guilherme Gomes Vasconcelos, mais conhecido como Guilherme "Bomba", foi encontrado morto nesta terça-feira (15/10), nos Estados Unidos. Ele era lutador de MMA e competiu no Ultimate Fighting Championship (UFC).

Há apenas 24 horas atrás, o atleta publicou uma foto no Instagram ao lado de fora de um estúdio de jiu-jitsu. A morte de Guilherme foi confirmada pela família, porém a causa ainda não foi divulgada.

Além da trajetória no esporte, Bomba também ficou conhecido após namorar com a cantora Demi Lovato. O casal foi visto pela primeira vez em 2017 e chegou a comemorar as festas de fim de ano juntos. Após meses de namoro, o relacionamento chegou ao fim. Até o momento, Demi não falou sobre a morte do ex.

Walter Vasconcelos, tio de Guilherme, lamentou a morte do sobrinho por meio das redes sociais. "A tristeza bate na nossa porta hoje com sua partida meu sobrinho e afilhado, Guilherme Vasconcelos! Deus o receba na sua bondade! Sem palavras!", compartilhou.