Brasileiros deportados pelos EUA chegaram algemados a Manaus

Os brasileiros deportados foram acolhidos em uma área reservada do aeroporto de Manaus e receberam comida e água - (crédito: Antonio Lima/Governo do Amazonas)

Um grupo de 88 brasileiros deportados dos Estados Unidos chegou algemado a Manaus (AM) na noite de sexta-feira (24/1). A informação foi confirmada pela Polícia Federal (PF). Os brasileiros foram liberados das algemas assim que pousaram, “na garantia da soberania brasileira em território nacional e dos protocolos de segurança em nosso país”.

O avião tinha como destino o aeroporto de Confins, em Belo Horizonte (MG) — para onde vai a maioria dos voos de brasileiros deportados vindos dos Estados Unidos —, mas precisou fazer um pouso de emergência. Havia ao menos uma criança no grupo, mas a Polícia Federal não informou se o menor também estava algemado.

“A Polícia Federal proibiu que os brasileiros fossem novamente detidos pelas autoridades americanas. Os passageiros foram acolhidos e acomodados na área restrita do aeroporto. No local, receberam bebida, comida, colchões e foram disponibilizados banheiros com chuveiros”, disse a PF em nota.

A Polícia Federal comunicou o ocorrido ao Ministério da Justiça e Segurança Pública. O chefe da pasta, Ricardo Lewandowski, disse que houve um “flagrante desrespeito aos direitos fundamentais dos cidadãos brasileiros”.



“O Ministério da Justiça e Segurança Pública enfatiza que a dignidade da pessoa humana é um princípio basilar da Constituição Federal e um dos pilares do Estado Democrático de Direito, configurando valores inegociáveis”, pontuou o ministério em nota à imprensa.

Quando o presidente Lula (PT) foi informado, determinou o envio de um avião da Força Aérea Brasileira (FAB) para transportar os brasileiros até Minas Gerais.

A deportação faz parte de um esforço implementado pelo presidente Donald Trump (Republicanos) desde o primeiro dia de seu governo, na segunda-feira (20). O discurso contra imigrantes é uma das tônicas de seu governo.

A partir da última semana, o governo norte-americano passou a permitir que pessoas em situação ilegal sejam presos em escolas e igrejas.