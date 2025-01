Mulher morre esmagada por caminhão após ser empurrada antes de aniversário

Uma mulher identificada como Sandra Vieira de Oliveira morreu após ser esmagada por um caminhão após um homem empurrá-la em direção ao veículo. O caso ocorreu na madrugada deste domingo (26/1), entre as cidades de Juazeiro do Piauí e Castelo do Piauí, a cerca de 300 km de Teresina.

Sandra faria 35 anos neste domingo. Segundo informações do portal g1, o motorista que dirigia o caminhão não parou para prestar socorro, mas foi abordado pela polícia. Em depoimento, ele contou que a vítima estava andando na PI-115 com um homem, que seria o responsável pela tragédia.

O caminhoneiro foi liberado após testemunhar. Outras pessoas também se apresentaram à polícia.

A Polícia Civil do Piauí busca pelo suspeito do crime, que fugiu após o atropelamento. O corpo de Sandra foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML) em Teresina para exames e depois será liberado para o velório.

O Correio entrou em contato com a Polícia Civil do Piauí para saber mais detalhes sobre o caso, mas ainda não teve resposta.