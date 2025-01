"Quase morremos sufocados", conta goiano deportado pelos EUA

Grupo de repatriados é atendido em Manaus já depois de as algemas terem sido tiradas por ordem da PF - (crédito: Antonio Lima/Governo do Amazonas)

O primeiro voo com brasileiros deportados pelos Estados Unidos pousou em território na noite de sexta-feira (24/1) com denúncias de condições precárias no voo. Em entrevista à TV Anhanguera, o goiano Wendel Lourenço contou que passageiros passaram mal durante voo devido ao calor na aeronave.

Leia também: Brasileiros já foram algemados outras vezes em voos de deportação dos EUA

“Nós quase morremos sufocados porque não tinha ar condicionado, todo mundo começou a passar mal”, relatou. Wendel chegou em Goiânia (GO) na madrugada de segunda-feira (27/1), no avião da Força Aérea Brasileira.

O goiano conta que teve pés e mãos algemados pelas autoridades norte-americanas. O avião precisou fazer um pouso de emergência em Manaus, de lá, o governo brasileiro ordenou que frota da FAB transportasse os imigrantes “de modo a garantir que possam completar a viagem com dignidade e segurança”.

“Ouvi o pessoal comentando que um policial federal falou que eles (Estados Unidos) mandaram ordem para tirar nós de lá, só que algemado, e ele falou que não porque a gente estava em solo brasileiro”, conta o goiano. Wendel viveu em Connecticut durante seis anos, onde trabalhou com instalação de pisos de madeira.

Ele voltou para visitar a família no ano passado, quando foi preso. O brasileiro passou cinco meses e 15 dias preso antes de ser deportado. Durante entrevista, Wendel pediu mobilização das autoridades brasileiras para garantir o retorno de outros brasileiros que estavam em cárcere no mesmo local.

Em nota na manhã de sábado (25/1), o Ministério da Justiça e Segurança Pública criticou o desrespeito dos EUA com os imigrantes brasileiros e enfatizou que o direito à dignidade humana é inegociável.