MDS investirá R$ 6,98 mi em cisternas para comunidades do Mato Grosso do Sul

O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) irá expandir o Programa Cisternas para comunidades quilombolas e assentamentos no estado. A iniciativa é uma parceria com a Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação do Mato Grosso do Sul.

O programa — que existe desde 2003 e já atendeu mais de 1,3 milhão de famílias — terá um investimento de R$ 6,98 milhões, oriundo de crédito extraordinário, para instalar 665 cisternas de placas de 16 mil litros. Dessa forma, ampliará acesso à água para consumo e produção alimentícia pelas famílias que o programa acolher.

De acordo com o MDS, “a expectativa é que as primeiras famílias comecem a ser atendidas entre março e abril de 2025, tanto em Mato Grosso do Sul, como nos estados do Norte”.

*Estagiário sob a supervisão de Andreia Castro

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular