Três morrem em queda de helicóptero em zona rural no sul de Minas Gerais

Um helicóptero caiu na zona rural de Cruzília, no Sul de Minas Gerais, no início da noite desta segunda-feira (27/1). De acordo com informações preliminares do Corpo de Bombeiros, três pessoas morreram no acidente.

As primeiras informações indicam que o helicóptero retornava da Fazenda Chalé para a Fazenda Cachoeira quando o acidente aconteceu. Um representante da propriedade relatou ter ouvido um barulho antes de perceber que a aeronave havia caído. Ele tentou retirar os ocupantes, mas sem sucesso.

Estavam no helicóptero o piloto, o gerente da fazenda e uma auxiliar administrativa. Até o momento, as identidades das vítimas não foram divulgadas.

Equipes dos bombeiros foram acionadas por volta das 18h e a ocorrência segue em andamento. A aeronave teria incendiado após o impacto, impossibilitando o resgate das vítimas.

As causas do acidente ainda serão investigadas.