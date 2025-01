Homem mata companheira, finge que ela se machucou e foge

Segundo a médica do Samu, o corpo apresentava rigidez incompatível com um óbito naquele horário - (crédito: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)

Um homem, de 50 anos, foi preso depois de matar a companheira, uma mulher de 40 anos, em casa. O crime aconteceu na Rua Flor de Acácia, no Bairro Mineirão, na Região do Barreiro, em Belo Horizonte, nessa terça-feira (28/1).

A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) foi acionada por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que encontrou a vítima no local e constatou o óbito, às 17h.

Uma testemunha relatou aos policiais que foi chamada no portão de casa pelo suspeito do crime. Ele disse que a esposa havia caído em casa, bateu a testa e apresentava dificuldade para respirar, além de estar sangrando e vomitando. Ainda segundo o homem, ele precisava que a vizinha chamasse por ajuda, mas que não poderia aguardar a chegada do atendimento e fugiu do local.

A vizinha, então, acionou o Samu e aguardou o atendimento pelo lado de fora. Quando a viatura chegou, a mulher indicou a casa da vítima e a equipe médica encontrou a mulher de bruços, nua e deitada em um colchão nos fundos da residência.

A médica do Samu realizou os exames e constatou o óbito no local. Segundo ela, o corpo apresentava uma rigidez que indicava que a morte teria acontecido horas antes. O corpo da mulher tinha um ferimento contuso na testa, mas não foi possível identificar a arma do crime.

Outras testemunhas relataram que o homem era usuário de drogas e que já haviam acionado a polícia por discussões e agressões entre os dois.

Os militares colheram os dados do suspeito e iniciaram buscas pela região. Durante a ocorrência, receberam um chamado de uma moradora da Rua Flor de Pitangueira, paralela à rua da residência do crime. Ela relatou que viu um homem subir no terraço de um prédio e se esconder.

Os policiais, então, se deslocaram ao local e encontraram o homem deitado na laje. Segundo registros, o homem foi abordado enquanto chorava muito. Ele foi questionado sobre o crime e confessou que havia matado a mulher, mas não forneceu mais detalhes.

A perícia da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) esteve presente no local e constatou que as roupas da mulher estavam no tanque, com marcas de sangue. Também foram encontradas marcas de sangue em toda a residência, inclusive do lado de fora.

O homem foi preso e encaminhado à Delegacia de Plantão. As investigações seguem com a Polícia Civil.