Crime organizado teve prejuízo recorde de R$ 5,6 bi em 2024, diz Lewandowski

O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, afirmou que, em 2024, o crime organizado no Brasil sofreu um prejuízo recorde de R$ 5,6 bilhões, um aumento de 70% em relação a 2023, quando as perdas somaram R$ 3,3 bilhões. Os números fazem parte do balanço da Polícia Federal, que intensificou operações para descapitalizar facções criminosas e desarticular suas redes de financiamento.



Os dados foram apresentados nesta quarta-feira (29/1), durante entrevista coletiva no Palácio da Justiça. Na ocasião, o ministro destacou o compromisso da PF com a excelência investigativa e o constante investimento na capacitação de seus quadros.

O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, afirmou que os valores registrados incluem bens confiscados das organizações criminosas, como helicópteros, aviões, joias, imóveis e dinheiro vivo. Segundo ele, ao longo do ano, a PF cumpriu dois mil mandados de busca e apreensão e efetuou mais de mil prisões.

Em relação ao tráfico de drogas, Rodrigues informou que foram apreendidas 74,5 toneladas de entorpecentes em 2024, um aumento em relação às 72,5 toneladas de 2023. Sobre o controle de armas, ele disse que foram apreendidas 2.741 armas de fogo em 2024, uma redução de 40,8% em comparação às 4.713 apreendidas no ano anterior. “Isso é fruto do trabalho conjunto da Polícia Federal”, afirmou.