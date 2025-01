Corregedoria indicia 10 PMs por suspeita de envolvimento na morte do delator

A Corregedoria da Polícia Militar do Estado de São Paulo indiciou nessa quinta-feira, 30, dez policiais militares presos por suspeita de participação no assassinato de Antônio Vinicius Lopes Gritzbach, o delator do PCC. No total, 17 PMs foram presos no dia 16 de janeiro deste ano. De acordo com as investigações, os agentes têm envolvimento com o crime organizado.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo, o Inquérito Policial Militar (IPM) segue em andamento sob segredo de Justiça, razão pela qual mais informações serão preservadas. "A Polícia Militar ressalta que não tolera desvios de conduta e pune com severidade todos os agentes que transgridam a lei."

Dos 17 PMs presos, três são acusados diretamente de matar o delator enquanto outros 14 fariam a escolta do empresário. Todos os agentes eram da ativa e alvos de investigação por ligações com o crime organizado. As prisões foram deflagradas a partir de uma investigação feita pela própria Corregedoria da Polícia Militar.

A Polícia Civil também acredita que uma parte dos policiais que fazia a escolta de Gritzbach está envolvida no assassinato. A suspeita recai sobre o grupo por conta do suposto defeito que a Amarok de Gritzbach teve no dia do crime. O veículo era usado para a segurança pessoal do delator. O problema teria sido simulado ou o carro, sabotado.

Gritzbach foi executado no dia 8 de novembro de 2024, no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, na região metropolitana. Ele estava no centro de uma das maiores investigações feitas até hoje sobre a lavagem de dinheiro do PCC em São Paulo, envolvendo os negócios da facção na região do Tatuapé, zona leste paulistana.

Leia também: Policial morre baleado durante megaoperação em comunidades do RJ

Segundo apurado pelo Estadão, os policiais militares envolvidos no crime foram contratados por Ademir Pereira de Andrade e Emílio Carlos Castilho, o Cigarreiro, ambos traficantes da facção. O PCC teria oferecido R$ 3 milhões pela morte do delator.