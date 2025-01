Ansiedade entre adolescentes aumenta mais de 3.000% na última década

O número de atendimentos relacionados a transtorno de ansiedade no Sistema Único de Saúde (SUS) aumentou 3.300% desde 2014 entre jovens de 15 a 19 anos. Dados do Ministério da Saúde apontam ainda que crianças entre 10 e 14 também sofreram com o transtorno na última década, com um aumento de 2.500% em atendimentos.

Segundo as informações, em 2014, apenas 1.534 atendimentos para jovens foram feitos no SUS, enquanto, em 2024, o número saltou para 53.514. Já entre crianças de 10 a 14 anos, houve 1.850 atendimentos em 2014, frente a 24,3 mil no ano passado.

De acordo com o psicólogo clínico Saulo Maciel, um dos principais fatores que podem explicar o aumento do transtorno ansioso em crianças e adolescentes é o sedentarismo. “As gerações recentes são significativamente mais sedentárias do que as anteriores. Há uma correlação muito bem consolidada na literatura entre nível de ansiedade física e sintomas relacionados à saúde mental. Então, no caso da ansiedade, isso é especialmente verdadeiro”, explica.

“O exercício físico regular funciona como um ansiolítico, funciona como um antidepressivo. De forma geral, a gente tem bem consolidado que o exercício é um fator protetor, ou seja, é algo que diminui a probabilidade da incidência de um transtorno mental acontecer”, argumenta.

Além disso, Maciel também aponta que o uso excessivo de celulares é um grande fator de ansiedade para jovens, devido aos estímulos constantes. “As crianças têm acesso simplificado e constante a algo que vai trazer conforto, elas não lidam com o mínimo de tédio, nem mesmo com microtédio. Eles não aprendem a lidar com estados desconfortáveis de existir, como ansiedade, tristeza, frustrações, que são emoções comuns”, diz.

“Essa é uma possível explicação para o aumento de transtornos ansiosos. Quanto mais tempo de tela, maior a probabilidade do aparecimento de sintomas de ansiedade”, comenta.

Para Maciel, o papel dos pais ou responsáveis nesse momento é incentivar e promover atividades físicas para os filhos. “Promover atividades físicas é o mais aconselhável, mesmo que seja apenas brincar na rua. Claro que não é a realidade de muitos pais conseguir pagar uma natação ou futebol para crianças, mas incentivar de qualquer forma possível já é um avanço”, aponta.

