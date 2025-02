Criança atendida por Bombeiros morre em Goiás; veja vídeo

Uma criança de três anos morreu engasgada, neste sábado (1º/2), após ser socorrida pelo Corpo de Bombeiros em Jataí, Goiás. Um vídeo (assista abaixo) mostra que a criança chegou ao quartel dos bombeiros em situação crítica.

Ela foi socorrida pelos bombeiros, que usaram técnicas de Reanimação Cardiopulmonar (RCP) assim que a criança chegou. Também foram utilizados utilizaram um respirador manul (ambu) e um Desfibrilador Externo Automático (DEA) para intensificar os esforços de reanimação.

Após as medidas iniciais de estabilização realizadas no Quartel, a equipe transportou a criança para o Hospital Estadual de Jataí (HEJ), visando a continuidade do atendimento médico especializado. Posteriormente, o Serviço Social do Hospital informou que, apesar dos esforços empreendidos, a criança não resistiu.