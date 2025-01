Criança de 4 anos é a quinta vítima de envenenamento no Piauí

No total, nove integrantes de uma mesma família ingeriram o arroz contaminado em 1º de janeiro deste ano. Cinco morreram - (crédito: Divulgação/PCPI)

Morreu na terça-feira (21/1) a quinta vítima do envenenamento Parnaíba, no litoral do Piauí. A vítima foi identificada como Maria Gabriela da Silva de 4 anos. A informação foi confirmada por fontes ouvidas pelo Correio. A mãe, dois irmãos e um tio da menina também morreram.

No total, nove integrantes de uma mesma família ingeriram o arroz contaminado em 1º de janeiro deste ano. Ele integrava um baião de dois, preparado pela família na noite anterior do crime para o almoço de ano novo.

O arroz foi contaminado por terbufós, uma produto químico parecido com o chumbinho, conforme apontou o laudo pericial do Instituto de Medicina Legal (IML). Trata-se de uma substância altamente tóxica usada em em pesticidas, cuja venda no país é proibida.

Francisco de Assis, padrasto da mãe da criança, é o principal suspeito do crime. Ele foi preso temporariamente em 8 de janeiro. Francisco também é investigado pelas mortes de dois meninos da mesma família, mortos em 2024.