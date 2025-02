Drink com caldo de cana ganha como o melhor drinque pronto do Brasil

Quando falamos em carnaval de rua, logo pensamos em bebidas alcoólicas, combinação perfeita para a folia. Neste ano, os drinques prontos são os mais esperados. Pensando nisso, o Concurso Brasileiro de Drinks Prontos (RTD Cup), em Belo Horizonte, premiou os destaques desse segmento. Conheça a seguir os vencedores.

O concurso, organizado em conjunto com o Mercado de Origem, Boozen e Insaydh Studios, foi realizado na noite dessa quinta-feira (30/1), no Mercado de Origem, que fica no Bairro Olhos D'água, Região Oeste da capital. Foram mais de 60 produtos de 24 marcas diferentes. O primeiro lugar da categoria “cachaça” e o primeiro lugar geral ficaram com o “Xá de Cana”, drinque feito com apenas três ingredientes: cachaça, caldo de cana e limão.

A bebida foi criada em 2023 na capital mineira. Em 2025, o drinque na latinha vai circular entre ambulantes e pontos de venda durante o carnaval. As bebidas foram julgadas por quatro mixologistas, quatro representantes da imprensa e quatro influenciadores. Cada produto recebeu duas notas diferentes: uma referente à experiência global e sensorial da bebida e outra referente ao design da lata.

Para avaliar as bebidas foram levados em consideração: o equilíbrio do sabor, aroma, qualidade do álcool, facilidade no consumo, estabilidade e originalidade. Já na avaliação do design das latas, estética, os jurados avaliaram atração visual, sustentabilidade, funcionalidade, durabilidade e experiência do consumidor. As duas notas variavam entre 0.0 e 10.0.

Xá de Cana

A história da marca começa em 2021, quando a mineira formada em administração e ciências contábeis Sthella Gomes Lima, apaixonada por empreender, tinha o desejo de vender caipirinhas de limão em praias. Os planos foram interrompidos pela ideia de reimaginar a bebida em um drinque enlatado. Em dezembro de 2023, a ideia se consolidou e se tornou realidade. Em BH, com preços acessíveis e um sabor que foge do convencional, Xá de Cana começou seu sucesso.

A bebida de apenas três ingredientes é apresentada numa latinha de 355ml e tem 6,9% de teor alcoólico. A dona da marca conta que a intenção é que, ao abrir uma Xá de Cana, o consumidor sinta o "sabor da tradição mineira em cada gole".

Ela ressalta que o drinque foi criado pensando em quem busca algo diferente, único e autêntico. "Além disso, sempre me preocupei com o consumidor e por isso a experiência de consumo é um dos pontos fortes. Procuramos trabalhar com experimentação, explicar a filosofia da marca e da empresa e encantar o cliente nos detalhes, desde a embalagem até a entrega", conta.

Ingredientes naturais



Lima conta da alegria que foi receber os dois prêmios este ano: "Estou muito orgulhosa e feliz em saber que a cachaça venceu e estamos levando o Brasil para o pódio. O prêmio chancela todo o trabalho que vem sendo feito com esse produto e com a marca. Além de nos dar mais força para continuarmos espalhando esse puro suco de brasilidade, feito com ingredientes naturais para todos. Essa frase de que a Xá será a bebida do carnaval, eu fico extremamente feliz, porque estamos conquistando o coração dos foliões", celebra.

Ela continua: "E essa expectativa fez com que eu revisasse todo o plano da empresa em curto prazo, estamos em um crescimento constante de produção, que já ultrapassou a meta estabelecida inicialmente de aumento em 10 vezes o que fizemos o ano passado. Estamos espalhando muita Xá de Cana para os ambulantes junto com meus parceiros da bike da Xá de Cana e distribuidores para atender a demanda", conta.

Além dos prêmios no RTD Cup, o Brasil Beer Cup 2024 também reconheceu a bebida como Melhor Destilado e o cobiçado título de The Best of Show - Fabricação do Ano.

O Xá de Cana pode ser encontrado em distribuidoras e no site oficial da marca, que oferece frete grátis para o Brasil todo. O preço da lata pode variar de R$ 7,49 a R$ 10,99.

RTD Cup

A primeira edição do concurso belo-horizontino foi em 2024 e foi um grande sucesso. No ano passado, a ideia já era trazer relevância para os drinques prontos e reconhecimento para as marcas brasileiras. O foco foi privilegiar produções artesanais e que estão apenas no começo.

O evento continua até domingo (2/2), aberto ao público. Haverá feira com apresentação das marcas e seus produtos, shows, flash tattoo e degustação das bebidas. Os ingressos (gratuitos) podem ser garantidos através do link. Uma forma de entrar no clima da época mais animada do ano que se aproxima.

O ranking

Confira os vencedores em todas as categorias do RTD Cup:

Álcool de Cereais

1º Rubra - Equilibrista

2º Xanga Lião - Xanga Lião

3º Lassa Let’s Açai e Laranja – Lassaleti

Cachaça

1º Xá de Cana – Xá de Cana

2º Jorge Amado – Jorge Amado

3º Citric Love - Twenty’s

Gin

1º Chapeleiro – White Rabbit

2º Gingibre - Equilibrista

3º Vanfall - Fizz

Drinks com Vodka

1º Cocktail Benerick’s Cosmopolitan - Benerick

2º Veneta - Equilibrista

3º Pink Lemonade - Stone Light

Outros

1º Tokyo - Like Wine

2º Manza - Manza

3º Mimosa Spritz - Benerick





Novidades

1º Cocktail Benerick’s Cosmopolitan - Benerick

2º Veneta - Equilibrista

3º Manza - Manza

Melhor Design

1º Cocktail Benerick’s Cosmopolitan - Benerick

2º Carimbó - Carimbó

3º Xanga Lião - Xanga Lião

Grandes vencedores – categoria Geral

1º Xá de Cana - Xá de Cana

2º Cocktail Benerick’s Cosmopolitan – Benerick

3º Chapeleiro – White Rabbit

Serviço

Xá de Cana

Instagram: @xadecana

Site: https://www.xadecana.com.br/category/produtos

WhatsApp: (31) 9868-8271





RTD Cup

Instagram: @brasilrtdcup

Ingressos no site





*Estagiária sob supervisão da subeditora Celina Aquino