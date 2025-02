Prefeito de Salvador e Iphan lamentam tragédia na "igreja de ouro"

Salvador foi palco de uma tragédia, na tarde desta quarta-feira (5/2), com o desabamento de parte do forro da Igreja de São Francisco, também conhecida como "igreja de ouro", um dos mais importantes patrimônios históricos e culturais da cidade. O acidente resultou na morte de uma pessoa e deixou outras cinco feridas, segundo informações preliminares do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBM-BA).

Diante do ocorrido, o prefeito de Salvador, Bruno Reis, manifestou solidariedade às vítimas e lamentou profundamente a tragédia.

“É com profunda tristeza que recebemos a notícia do desabamento de parte do forro da Igreja de São Francisco, um dos maiores patrimônios históricos e culturais de Salvador. Infelizmente, essa tragédia resultou na perda de uma vida e deixou outras pessoas feridas. Quero expressar a minha total solidariedade às vítimas, aos seus familiares e a toda a comunidade que frequenta e cuida desse importante templo religioso”, declarou o gestor nas redes sociais.

Ainda segundo Bruno Reis, a prefeitura mobilizou equipes imediatamente após o incidente para prestar assistência e garantir a segurança na área. “Desde o primeiro momento, a Prefeitura de Salvador, por meio da Defesa Civil (Codesal) e demais órgãos competentes, está no local prestando assistência e realizando as primeiras avaliações técnicas para garantir a segurança da área. Estamos totalmente à disposição para oferecer o suporte necessário às vítimas e apoiar a recuperação desse patrimônio tombado pelo Iphan. Seguiremos acompanhando de perto a situação e trabalhando para minimizar os impactos dessa tragédia”, completou.

As vítimas receberam atendimento imediato do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e foram encaminhadas para unidades de saúde próximas. Equipes da Defesa Civil de Salvador (Codesal) e outros órgãos municipais também foram acionados para prestar assistência e realizar avaliações técnicas no local.

O Superintendente estadual do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), Hermano Queiroz, também se manifestou sobre o caso, afirmando que a Igreja Católica e o Vaticano são os responsáveis por garantir as fiscalizações e notificar os possíveis riscos envolvendo os prédios tombados da entidade.

“Esses templos todos, eles são da própria igreja. Então é a própria igreja, não é o poder público, quem vai alimentar essas ações de fiscalização o tempo inteiro, porque cada proprietário é que cuida do seu [patrimônio]”, afirma. Ele reafirma que as vistorias, sejam do Iphan ou da Defesa Civil, só ocorrem a partir de uma denúncia ou notificação. “É um procedimento que, de acordo com algum tipo de problemática, é que acontece. A vistoria [ocorre] a partir de quando é chamado, quando é convocado”, delimitou.

Sobre o que teria motivado o acidente, Queiroz explica: “Pelo visto, é um risco iminente, ele não é aparente, então como qualquer tipo de acidente, você não prevê. Então eles não tinham ciência, pelo visto, de que havia um problema relacionado ao forro especificamente, porque foi um desabamento de parte do forro que acaba levando a outra parte maior”, detalhou.

A Igreja de São Francisco, localizada no Pelourinho, é uma das mais emblemáticas do Brasil, com sua arquitetura barroca e rico acervo artístico, incluindo o famoso forro dourado, considerado uma das mais belas expressões do barroco nacional. O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) deve realizar uma inspeção detalhada para avaliar os danos e definir os próximos passos para a recuperação da estrutura.

As causas do desabamento ainda estão sendo investigadas, e novas informações devem ser divulgadas pelas autoridades nos próximos dias. Enquanto isso, a Prefeitura e órgãos competentes seguem monitorando a situação para evitar novos incidentes e garantir a preservação desse patrimônio histórico de Salvador.