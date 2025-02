Motorista chuta idosa que derrubou farelo de biscoito no carro

Um motorista de aplicativo agrediu uma idosa de 68 anos após a vítima deixar cair farelos de biscoito no carro dele. Câmeras de segurança flagraram momento em que ele segue a passageira e entra no condomínio em que ela mora. Em seguida, ele dá um chute nas costas da mulher, que cai no chão, e sai do edifício. O homem, identificado como Lucas Felipe Carneiro, de 26 anos, prestou depoimento à polícia nesta quarta-feira (5/2), no Rio de Janeiro.

????RJ: Idosa de 68 anos leva chute de motorista de aplicativo na entrada de condomínio em Copacabana.



O caso aconteceu na quarta-feira (29). Vítima afirma que foi agredida porque estava comendo um biscoito dentro do carro. Motorista foi identificado e será intimado a prestar… pic.twitter.com/sy3wmT9g1p — Blitz RJ Oficial (@blitzRJoficial) January 31, 2025

Lucas confessou que se irritou com a mulher, Maria de Fátima Silva Pires, 68 anos, após ela comer biscoito durante a viagem e sujar o veículo com farelos. Ele também afirmou que toma remédios controlados desde os 18 anos. Depoimento foi confirmado pelo delegado responsável pelo caso, Ângelo Lages, da 12ª DP, ao g1.

Leia também: Eduardo Costa pode ser preso por descumprir sentença em caso envolvendo Fernanda Lima

"Ele diz que faz tratamento psiquiátrico desde os 18 anos de idade, toma remédios controlados e teria crise de raiva e bipolaridade. Por conta disso teria se estressado com essa situação, perdido o controle e agredido a vítima", contou o delegado.

O caso ocorreu na última sexta-feira (31/1) em Copacabana. Maria de Fátima revelou que voltava de uma consulta para avaliar um quadro de pneumonia e solicitou uma viagem pelo aplicativo Uber.

“Eu vim comendo um biscoitinho. Quando parou no prédio, ele disse assim para mim: 'Agora, você vai limpar o banco'”, relatou a vítima. Maria de Fátima contou que ficou “impactada” com a fala do motorista e não conseguiu responder. “Eu saí e o que aconteceu: ele correu atrás de mim, me deu um chute nas costas e me jogou no chão. Eu já sou uma senhora e estou com meu lado direito comprometido, com muita dor”.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Em nota ao g1, a Uber informou que o motorista foi banido da plataforma. A plataforma lamentou o ocorrido, que classificou como inaceitável, e afirmou que está à disposição para colaborar com as investigações.

Lucas Felipe Carneiro pode responder por lesão corporal leve, grave ou gravíssima. Investigação aguarda laudo do Instituto Médico Legal (IML) para avaliar lesões sofridas pela vítima.