Vídeo: briga entre cobrador e passageiro em ônibus vai parar na delegacia

Uma confusão envolvendo um cobrador de ônibus e um passageiro causou transtorno na manhã desta sexta-feira (31/1) para quem utilizava a linha 929, próximo ao Setor O, em Ceilândia. A briga teria começado por volta das 6h30, quando o cartão de Dixson Wellison, de 37 anos, foi recusado no validador. O rodoviário Jámison Alex, de 33 anos, teria orientado que o homem aguardasse até a próxima parada e deixasse o veículo. Descontente, Wellison teria iniciado a discussão, que terminou em agressões das duas partes.



O cobrador levou o caso à 24ª Delegacia de Polícia, que apura os fatos. O boletim de ocorrência informa que a denúncia foi de lesão corporal. No registro, Alex diz que foi agredido com um soco quando estava distraído. Ele afirma que já conhecia o passageiro envolvido de outra situação anterior, na qual Dixson teria criado problemas ao ofender verbalmente outro motorista com quem o cobrador trabalhava na época.

O cobrador do ônibus contou que teria levado um soco do passageiro enquanto outra pessoa utilizava a catraca, o que o fez revidar a agressão com um chute, na tentativa de imobilizar o homem e levá-lo para a delegacia, mas acabou indo sozinho até o local.

Segundo a BsBus, empresa responsável pelo ônibus em que a discussão aconteceu, os rodoviários passam por treinamentos regulares para lidar com situações adversas durante o trabalho. Em nota de esclarecimento, a empresa afirmou que o cobrador orientou o passageiro a permanecer na parte da frente do ônibus até o próximo ponto e que o validador do veículo estava em pleno funcionamento. A empresa lamentou o ocorrido e informou que o caso está sendo investigado.

Até o fechamento desta reportagem, o Correio não havia obtido resposta de Dixson Wellison sobre o incidente.

* Estagiário sob supervisão de Eduardo Pinho