Quem é a turista que morreu em acidente na "igreja de ouro" de Salvador

A Polícia Civil investiga a morte da turista Giulia Panchoni Righetto, de 26 anos, ocorrida nesta quarta-feira (5/2) no Pelourinho, em Salvador. Natural de Ribeirão Preto (SP), Giulia visitava a Igreja de São Francisco, um dos monumentos históricos mais emblemáticos da cidade, quando parte do teto da basílica desabou.

O acidente deixou outras cinco pessoas feridas, incluindo outra turista. As vítimas foram socorridas por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Corpo de Bombeiros e encaminhadas a uma unidade de saúde local. Segundo as autoridades, todas sofreram apenas ferimentos leves e não correm risco de morte.

Giulia nasceu em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, e vivia na capital paulista, onde trabalhava em uma multinacional de alimentos. Ela era formada em publicidade e propaganda pela ESPM e fez especialização na Universidade de São Paulo (USP)

O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) conduz a investigação, enquanto técnicos do Departamento de Polícia Técnica (DPT) trabalham para esclarecer as causas do desabamento. Os laudos periciais serão fundamentais para determinar se o incidente foi causado por falhas estruturais ou outros fatores.

A Igreja de São Francisco, construída entre os séculos XVII e XVIII, é um dos principais pontos turísticos de Salvador, famosa pelo contraste entre seu exterior austero e o interior ricamente decorado com talhas douradas e painéis de azulejos portugueses. O edifício, que combina pedra calcária e arenito, é considerado um dos maiores exemplares do barroco brasileiro.