Influenciadora de 28 anos morre após complicação em ovário

A influenciadora e designer de moda Laleska Alexandre, 28 anos, morreu, na quarta-feira (5/2), em Juazeiro do Norte, no Ceará. A jovem estava com infecção de ovário e teve um abscesso ovariano, que é uma condição grave que ocorre quando se acumula pus nas tubas uterinas e nos ovários.

Segundo informações da Rádio Tupi, Laleska estava prestes a fazer aniversário: ela iria completar 29 anos no dia 15 de fevereiro. O velório da influenciadora aconteceu na quarta-feira (5/2). Já o sepultamento está marcado para esta quinta-feira (6/2) na cidade de Aurora, no Ceará.





Laleska acumulou 26 mil seguidores no Instagram. Na rede social, a influenciadora sobre moda, marketing, comunicação e posicionamento de imagem.

O abscesso ovariano pode estar relacionado a doença inflamatória pélvica, a qual o Ministério da Saúde descreve como uma síndrome causada por vários microrganismos e que ocorre devido à entrada de agentes infecciosos pela vagina em direção aos órgãos sexuais internos, atingindo útero, trompas e ovários e causando inflamações.

Os principais sintomas dessa condição são dor na parte baixa do abdômen, dor nas costas, febre, fadiga, vômitos, corrimento vaginal, sangramento vaginal e dor ao urinar. Na presença de qualquer sinal ou sintoma, recomenda-se procurar imediatamente um profissional de saúde para o diagnóstico correto e indicação do tratamento adequado.