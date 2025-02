PF vai investigar desabamento de igreja na Bahia que matou turista

Jovem estava visitando a Igreja de São Francisco, situada no Largo do Cruzeiro de São Francisco, quando o teto da basílica desabou - (crédito: Defesa Civil da Bahia/Divulgação)

A Polícia Federal vai investigar o desabamento do teto da igreja São Francisco, em Salvador. A instituição vai apoiar o trabalho da Polícia Civil da Bahia — que instaurou um inquérito no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) para apurar a morte da turista Giulia Panchoni Righetto, de 26 anos.

A jovem era de Ribeirão Preto (SP) e estava visitando a Igreja de São Francisco, situada no Largo do Cruzeiro de São Francisco, quando o teto da basílica desabou na quarta-feira (5/2). Além da vítima, outras cinco pessoas ficaram feridas, incluindo outra turista.

Os feridos foram socorridos por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e do Corpo de Bombeiros, e foram encaminhados para uma unidade de saúde local. De acordo com as autoridades, todos sofreram apenas ferimentos leves e não correm risco de morte.

Polícia Civil vai apurar desabamento de teto de igreja que matou uma turista no Pelourinho (foto: Divulgação/Polícia Civil da Bahia)

Em nota enviada ao Correio, a Polícia Federal disse que deslocou peritos e agentes para o local para realizar os exames iniciais com o objetivo de "colher de forma célere e eficiente os primeiros elementos sobre o sinistro ocorrido".

A Igreja de São Francisco, um dos principais pontos turísticos de Salvador, é conhecida pela importância arquitetônica e tem exterior inspirado nas edificações jesuítas e um interior decorado com detalhes luxuosos. O edifício foi construído com pedra calcária nas partes aparentes e arenito nas áreas rebocadas.

O Ministério da Cultura e o Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) afirmaram que acompanham de perto a situação, em articulação com as autoridades locais responsáveis pelo atendimento da ocorrência.

Os órgãos também pontuaram que apesar do tombamento, o imóvel é de propriedade da Ordem Primeira de São Francisco, responsável direta pela gestão e manutenção da edificação.

"O Iphan, enquanto órgão de proteção do patrimônio cultural brasileiro, disse que tem atuado na preservação do bem, com ações como o restauro dos painéis de azulejaria portuguesa, concluído em maio de 2023, e a elaboração do projeto de restauração do edifício, atualmente em andamento", disse o Iphan.



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que governo federal está à disposição das autoridades locais para auxiliar "neste momento tão difícil, bem como na reconstrução desse lugar sagrado para milhares de brasileiros".

Lula também anunciou que a ministra da Cultura, Margareth Menezes, vai a Salvador nesta quinta-feira (6/2) para acompanhar o trabalho de investigação e restauração do patrimônio. A ministra destacou que a Igreja de São Francisco carrega a história, a fé e a identidade de muitos, representando muito mais do que uma edificação. "Ela é parte viva da memória e da cultura de nosso povo", disse.



A Igreja e o Convento de São Francisco foram construídos entre os séculos XVII e XVIII.