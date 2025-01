Morre Rebecca Wylie Simms, influenciadora de gastronomia, aos 39 anos

A influencer de gastronomia e lifestyle norte-americana Rebecca Wylie Simms morreu aos 39 anos após complicações durante uma cirurgia. A informação foi divulgada pela irmã gêmea, Sarah Simms, no perfil do Instagram da loja da família nesta segunda-feira (20/1).

"Boo (Rebecca Wylie Simms) era nossa mágica, nossa pintora de cores e a luz mais brilhante que já conheci. Pedimos sua paciência e compreensão enquanto navegamos neste momento extremamente doloroso", descreveu Sarah na publicação.

Rebecca morava em Los Angeles, era casada e tinha duas filhas. Em um publicação recente, a influenciadora falou sobre seus desejos para o ano de 2025. "Meu desejo para 2025: que possamos lembrar de acordar e dançar. Ouvir mais. Permanecer mais. Fazer da gratidão nossa estética. Seja duro com os problemas e suave com as pessoas. Pegue o telefone. Suje as mãos. Envie mais cartas. Compre aquele chapéu. Cante mais alto. Renda-se às surpresas. Vá devagar. Siga o que faz você sentir. Fique surpreso com tudo isso."

A morte de Rebecca provocou uma enorme repercussão nas redes sociais, atrizes famosas como Mandy Moore lamentaram o ocorrido. "Nós amamos tanto a sua família. Não há palavras, mas estamos mantendo a sua bela família no coração", escreveu a artista.