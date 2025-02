Mulher encontra bala de fuzil em pão de forma no Rio de Janeiro

Uma moradora encontrou uma munição de arma de fogo no pão de forma nesta sexta-feira (7/2), no Rio de Janeiro. A mulher, que mora no bairro do Flamengo, zona sul da capital fluminense, preparava café da manhã para o filho e chegou a passar manteiga na fatia de pão quando se deparou com a bala.

A embalagem do pão também apresentava um furo compatível com o tamanho do projétil. Especialistas consultados pela TV Globo afirmam que o pacote foi atingido por um tiro de fuzil calibre 7.62.

A mulher, que preferiu não se identificar, relatou que comprou o pão em um supermercado no bairro onde mora. A região não teve registros de tiroteios nos últimos dias. A fábrica dos pães, no entanto, fica em Inhaúma, bairro na zona norte próximo ao Complexo do Alemão.

"Como não havia nenhum sinal de tiro na nossa casa e não moramos numa área de risco, imagino que a bala tenha chegado até o pão na fábrica que fica próxima ao Complexo do Alemão, onde houve operação nas semanas anteriores", afirmou a mulher. Ela acredita ainda que o produto pode ter sido atingido no trajeto entre a fábrica e o mercado.

Em nota à Globo, a empresa responsável alegou que "nenhuma ocorrência foi registrada nas dependências da fábrica e todos os lotes são submetidos a um criterioso processo produtivo que contempla, inclusive, um detector de metais, garantindo a segurança e a qualidade dos alimentos".

Alvo de constantes operações policiais contra o tráfico de drogas, o Complexo do Alemão é uma área de risco por confrontos e tiroteios.