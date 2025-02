Piloto do avião que caiu em SP pediu 'retorno imediato' ao aeroporto

O piloto Gustavo Medeiros, que comandava o avião que caiu na manhã desta sexta-feira, 7, na Barra Funda (zona oeste de São Paulo), pediu à torre de controle "retorno imediato" ao aeroporto do Campo de Marte logo depois de decolar. É o que afirma um piloto que naquele momento aguardava autorização para levantar voo e acompanhou a conversa pelo rádio.

"Estou no ponto de espera ainda, o cara (Medeiros) decolou na minha frente. Estou no ponto de espera aguardando. Estou aguardando aqui. Já faz uns 15 minutos ou 20 que estou parado aqui, que a torre mandou aguardar, né? Ele (Medeiros) não declarou emergência, ele falou: 'Torre, solicito retorno imediato, fox-echo-mike (FEM, o prefixo da aeronave), aí não falou mais nada. E a torre tentou chamar ele, tentou chamar ele, mas nada. Logo vi a fumaça, decolaram os helicópteros aqui, já... complicado. Que triste", afirmou o piloto.

Consultada pela reportagem, a assessoria de imprensa do aeroporto do Campo de Marte afirmou que "informações sobre a torre de controle devem ser requisitadas às autoridades aeronáuticas". A Aeronáutica não se pronunciou sobre a manifestação do piloto.

O avião caiu na Avenida Marquês de São Vicente, na altura do número 2.154. Medeiros e o advogado Márcio Louzada Carpena, os únicos a bordo da aeronave King Air F90, morreram no local. Seis pessoas que estavam próximas ao ponto da queda ficaram feridas. Elas sofreram ferimentos leves e passam bem.

Testemunhas relataram ter visto a aeronave perder altitude e se chocar contra a via, gerando uma explosão. O fogo se alastrou e atingiu um ônibus, cujos passageiros conseguiram escapar sem ferimentos.

Agentes da Força Aérea Brasileira (FAB) especializados em investigar acidentes aéreos estiveram no local para colher as informações iniciais para apurar as causas da queda da aeronave. Para especialistas, é difícil apontar tendência que explique a alta de acidentes aéreos no País.