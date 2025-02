Quem são as vítimas da queda de avião em São Paulo

O prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo (MDB), lamentou o acidente "É com pesar que recebo a notícia do trágico acidente aéreo em São Paulo, que tirou a vida do advogado porto-alegrense Márcio Carpena e do piloto Gustavo Medeiros. Minha solidariedade aos familiares e amigos neste momento de profunda dor", disse.

