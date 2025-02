Indígenas em condições análogas à escravidão são resgatados no RS

O Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) resgatou, na última sexta-feira (7/2), 18 indígenas Kaingang que trabalhavam em condições análogas à escravidão no município de Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul. Moradores da reserva indígena localizada em Benjamin Constant do Sul, também no estado sulista, os homens e mulheres foram contratados para colheita de uva, conforme informações do órgão público, mas foram enganados e dispensados.

A Assistência Social de Bento Gonçalves procurou o MTE logo depois que dez trabalhadores buscaram acolhimento, na última quarta (5/2), após serem dispensados e despejados do alojamento em que viviam sem receber os pagamentos que deveriam. Auditores fiscais do Trabalho inspecionaram a situação e identificaram, no mesmo dia, outras oito pessoas trabalhando e vivendo em condições inadequadas e precárias no local.