"Queria que fosse só um pesadelo", diz viúva de advogado morto em queda de avião em SP

Por meio das redes sociais, a biomédica Francieli Pedrotti Rozales, companheira do advogado Marcio Louzada Carpena, uma das vítimas da queda do avião de pequeno porte em uma avenida na Barra Funda, em São Paulo, lamentou o ocorrido. No post, ela compartilhou uma publicação com fotos do casal e disse que queria que o ocorrido "fosse só um pesadelo".

Francieli descreveu o advogado como: "um homem tão intenso, cheio de vontade de viver, com grandes projetos e sonhos". "Nunca estive tão feliz em toda minha vida e nunca me senti tão amada como fui ao teu lado", completou.





O advogado chegou a compartilhar, via stories do Instagram, um vídeo do avião de pequeno porte antes da decolagem. O advogado comprou a aeronave em dezembro do ano passado e viajou pela primeira vez nele com a família ao Uruguai. Márcio deixa três filhos.

Do acidente

A aeronave decolou do Aeroporto Campo de Marte, na zona norte, às 7h15 desta sexta, e tinha como destino Porto Alegre. O avião tentou fazer um pouso forçado e acabou caindo. Os destroços atingiram um ônibus. Ao todo, seis pessoas ficaram feridas e foram atingidas. Além do advogado, o piloto da aeronave também morreu.

Investigadores do Quarto Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, órgão regional do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA), localizado em São Paulo (SP), foram acionados para realizar a Ação Inicial da ocorrência envolvendo a aeronave de matrícula PS-FEM, em Barra Funda (SP).