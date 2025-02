Avião de pequeno porte cai na Bahia; uma pessoa morreu e outra ficou ferida

No fim da tarde desta segunda-feira (10/2), um avião de pequeno porte caiu e pegou fogo no sul da Bahia, no distrito de Cumuruxatiba, na cidade de Prado. A queda deixou uma pessoa morta e outra ferida, que foi levada de helicóptero a uma unidade de saúde.

Leia também: Passageiro agride funcionário de companhia e vandaliza aeroporto após perder voo

Segundo informações iniciais do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBM-BA) ao portal g1, o corpo da vítima fatal ficou preso nas ferragens da aeronave e foi carbonizado. Conforme os bombeiros, a segunda pessoa foi socorrida, sem maiores detalhes do estado de saúde.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O corpo da vítima que não sobreviveu ao acidente foi removido dos destroços por agentes da Brigada de Emergência Voluntária de Cumuruxatiba, e aguarda a chegada do Instituto Médico Legal (IML) da região, onde passará por necropsia.

A identidade das vítimas, rota da aeronave e motivo da queda ainda não foram detalhados.