Quarta-feira de cinzas é feriado? Entenda o significado da data

O carnaval é uma das festas mais populares do Brasil, marcado por desfiles de escolas de samba, blocos de rua e trios elétricos. Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador, Recife e Pernambuco são os principais estados que comemoram a folia. No entanto, o período só é feriado caso haja uma lei municipal que regulamente o acordo entre empresa e trabalhador.

A mesma regra se aplica à Quarta-feira de Cinzas, data que encerra a temporada carnavalesca. Embora a lei que determina os feriados nacionais (Lei Nº 10.607/2002) não inclua a data que marca o início da Quaresma no calendário cristão, é comum que as empresas estipulem ponto facultativo em parte do dia.

É importante conferir as regras das respectivas empresas, que variam conforme o setor público ou privado e a região do país. Para servidores públicos federais, a data que cai em 5 de março em 2025 conta como ponto facultativo até as 14h, na qual os funcionários são dispensados do serviço sem prejuízo salarial.

No setor privado, as empresas não são obrigadas a conceder folga ou flexibilizar o horário de trabalho. A decisão é responsabilidade da política interna, que pode adotar diferentes abordagens. Serviços essenciais funcionam normalmente sem interrupções ou com as equipes reduzidas.

O que é a quarta-feira de cinzas?

Para os cristãos, a data representa um dia de reflexão e introspecção, quando os religiosos participam de celebrações nas quais cinzas bentas são colocadas nas testas dos fiéis após a homilia. Com penitências e orações, a tradição católica diz que os fiéis devem fazer jejum e não comer carne.

O dia simboliza o fim da folia e o início da Quaresma, período de 40 dias no qual os católicos se preparam para a Páscoa. É comum que os cristãos façam sacrifícios pessoais esses dias para intensificar a conexão espiritual com Deus.