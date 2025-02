Saiba quem é o cabo do Bope morto por sequestrador em Goiás

A Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO) lamentou a morte do cabo Paulo Vitor Coelho Campos, lotado no Batalhão de Operações Especiais (Bope). O militar morreu na madrugada desta terça-feira (11/2) durante um confronto com um sequestrador que mantinha a família refém em uma chácara de Niquelândia (GO), a 277km de Brasília.

Paulo Vitor ingressou na PM de Goiás no concurso para soldados de 2016 e, nesta madrugada, ele e os colegas de farda se deslocaram para cumprir um mandado de prisão contra Fábio Bernardo dos Santos, 37. Quando os militares chegaram, Fábio abriu fogo e, com um fuzil, baleou e matou o cabo. Um sargento do Bope levou um tiro no braço e passa bem.

Em nota, a PMGO enalteceu o trabalho do militar Paulo. “O militar, pertencente ao Batalhão de Operações Especiais (BOPE), foi alvejado enquanto cumpria sua missão de servir e proteger a sociedade goiana. Seu comprometimento, coragem e dedicação são marcas de uma trajetória honrada dentro da Corporação. Neste momento de dor, a Polícia Militar se solidariza com familiares, amigos e irmãos de farda do Cabo PM Campos, reconhecendo e enaltecendo sua bravura e heroísmo em prol da segurança pública”, escreveu a corporação.

Baleado e morto

Fábio foi morto por um atirador de elite após horas de negociação e um cerco montado por mais de 200 militares de diversos batalhões.

Na chácara onde residia, o criminoso de alta periculosidade guardava um arsenal, explosivos e centenas de munições. Fotos obtidas pelo Correio mostram o resultado da apreensão dos itens logo após a imobilização do acusado. Fábio escondia ao menos sete armamentos de grosso calibre, incluindo fuzis e espingardas. Em uma caixa de isopor, foram encontradas centenas de explosivos industriais geralmente usados em mineração.

O Correio apurou que Fábio seria um ladrão de banco conhecido na região e chegou a ser preso anteriormente por estourar um caixa e carro forte.