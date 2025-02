Sequestrador que fez reféns e matou PM do Bope é morto por atirador de elite 

O sequestrador que atirou e matou um policial do Batalhão de Operações Especiais de Goiás (Bope/PMGO) e baleou outros dois, incluindo um policial civil, na madrugada desta terça-feira (11/2), na cidade de Niquelândia (GO), a 270km de Brasília, foi morto por um atirador de elite do Bope.

O criminoso, identificado como Fábio, foi alvo de cumprimento de mandado de prisão. Quando os policiais chegaram na casa, na área rural da cidade, foram recebidos a tiros. Na troca de tiros, o PM do Bope Paulo Vitor Coelho Campos morreu na hora. Um sargento foi baleado no braço e não corre risco de vida.

Armado com um fuzil, ele manteve a esposa e a enteada reféns e atacou as equipes. Mais de 200 policiais de diversos batalhões se deslocaram e montaram um cerco na área. Foram horas de negociação e, nesta manhã, um atirador de elite do Bope acertou o criminoso, que também morreu.

O Correio apurou que Fábio seria um ladrão de banco conhecido na região e chegou a ser preso anteriormente por estourar um caixa e carro forte.