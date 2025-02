Unidos da Tijuca não terá rainha de bateria substituta para Lexa

A gravidez de Lexa foi marcada por complicações, como pré-eclâmpsia e síndrome de Help. Em janeiro, a artista anunciou o afastamento do Carnaval 2025 para cuidar da saúde - (crédito: Reprodução/Instagram/@lexa)

A Unidos da Tijuca anunciou que não vai escolher uma substituta para rainha de bateria em respeito e consideração à cantora Lexa. A atitude da escola de samba ocorre após a filha da artista, Sofia, morrer três dias após o parto.

A gravidez de Lexa foi marcada por complicações, como pré-eclâmpsia e síndrome de Help. Em janeiro, a artista anunciou o afastamento do Carnaval 2025 para cuidar da saúde. Em comunicado assinado por Fernando Horta e divulgado na segunda-feira (10/2), a escola de samba carioca se solidarizou com a cantora.

"Nossa pequena Sofia será, agora e para sempre, uma estrela a iluminar a vida de seus pais e familiares, e também uma estrela a iluminar os nossos caminhos. E é por respeito, consideração e carinho, que anunciamos a decisão de não estabelecer ninguém a frente da bateria Pura Cadência para esse carnaval, num gesto de empatia, de importância e de homenagem", afirmou a Unidos da Tijuca.

Lexa deu à luz a filha Sofia no dia 2 de fevereiro, com apenas 25 semanas de gestação, após um quadro de pré-eclâmpsia. A bebê morreu em 5 de fevereiro.

"Vivi os dias mais difíceis da minha vida. Eu senti cada chutinho, eu conversei com a barriga, eu idealizei e sonhei tantas coisas lindas pra gente… foram 25 semanas e 4 dias de uma gestação muito desejada! Uma pré-eclâmpsia precoce com síndrome de Help, 17 dias de internação, Clexane, mais de 100 tubos de sangue na semi intensiva e 3 na UTI sulfatando e lutando pelas nossas vidas minha filha", escreveu Lexa, no Instagram.

Leia o comunicado da Unidos da Tijuca na íntegra:

Olórun Kò sí pure ô

Através desta mensagem, que é também uma prece, desejamos nossos mais profundos sentimentos à Lexa e seu companheiro Ricardo Vianna, pela passagem da menina Sofia de volta aos braços do Orum.

Oxum, senhora da fertilidade, da maternidade e do amor, é a padroeira da Unidos da Tijuca e também a mãe de Logun-Edé, nosso enredo para o próximo carnaval.

Junto a cada mãe que chora está o choro de Oxum, e é nos braços dela, onde nos encontramos acolhidos, repletos de amor, doçura e afeto, que desejamos que toda a família esteja nesse momento.

Nossa pequena Sofia será, agora e para sempre, uma estrela a iluminar a vida de seus pais e familiares, e também uma estrela a iluminar os nossos caminhos.

E é por respeito, consideração e carinho, que anunciamos a decisão de não estabelecer ninguém a frente da bateria Pura Cadência para esse carnaval, num gesto de empatia, de importância e de homenagem.



Estejam na paz e na luz.