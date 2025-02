PF investiga desvio de emendas parlamentares destinadas a hospital

A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta-feira (13/2), a operação EmendaFest, para investigar crimes de desvios de recursos públicos, corrupção ativa e passiva. O dinheiro desviado iria para o Hospital de Santa Cruz, instituição filantrópica do município gaúcho Santa Cruz do Sul.

Policiais federais cumprem 11 mandados de busca e apreensão e dois mandados de busca pessoal em cidades do Rio Grande do Sul e em Brasília. A Justiça também determinou o afastamento do cargo e das funções públicas de dois investigados, além do bloqueio de valores de contas de pessoas físicas e jurídicas.









As ordens judiciais, expedidas pelo Supremo Tribunal Federal, foram cumpridas em Estrela (RS), Rosário do Sul (RS), Santa Cruz do Sul (RS), Venâncio Aires (RS), Lajeado (RS) e Brasília (DF).

Segundo o G1, um assessor do deputado Afonso Motta (PDT-RS) é um dos alvos da investigação. O Correio tenta contato com o parlamentar. A matéria será atualizada assim que houver retorno.