Gêmeas siamesas nascidas em Goiás estão bem, diz cirurgião

Uma mulher de Rondônia deu à luz em Goiânia, na última quinta-feira (13/2), a gêmeas siamesas unidas pelo tórax e pelo abdômen. De acordo com o que contou ao Correio o cirurgião-pediátrico Zacharias Calil, que realizou o parto, a cesariana “foi tranquila e não teve intercorrências”. As bebês Nathaly e Rhadassa aguardam, agora, em Unidade de Terapia Intensiva (UTI), a fim de se estabilizarem.

Segundo o médico, especialista em separação de gêmeos siameses, as irmãs “nasceram chorando, apesar da prematuridade”. Após o nascimento, elas foram entubadas pela equipe de pediatria neonatal e encaminhadas à UTI, a fim de serem avaliadas por profissional de cardiologia que determine a condição de separação, se possível.

“Elas continuam entubadas, respirando por aparelhos, mas estáveis”, conta Calil. A primeira suspeita, segundo ele, era de que, além de tórax e abdômen, o coração fosse único . Após a primeira avaliação cardiológica foi possível observar princípio de separação do órgão vital, mas ela não é certa, pois as bebês ainda são muito pequenas.

Elas passam no momento, portanto, por processo de estabilização: “As 48 horas iniciais são quando existe uma readaptação do organismo delas depois que sai do útero”. Não há previsão para saída das irmãs da UTI, nem de uma possível cirurgia.

