Gêmeas siamesas ligadas por um só coração morrem em Brasília

As gêmeas siamesas Aylla Sophia e Allana Rhianna morreram, nesta quinta-feira (9/5), seis dias após o nascimento no Hospital Materno Infantil de Brasília (HMIB). As bebês dividiam o mesmo coração, o fígado e o intestino. A morte das gêmeas foi confirmada pela mãe, Alice Fernandes Brito, 18 anos, nas redes sociais.

Alice é natural de Brasiléia, no Acre, e viajou para Brasília para ter um acompanhamento especializado. Gêmeos siameses se desenvolvem quando um embrião inicial se separa parcialmente e gera duas pessoas que permanecem unidas por alguma parte do corpo.



Alice viajou para Brasília em 25 de abril, junto com o marido e a mãe. "Já estamos indo viajar para Brasília, que Deus venha nos guiar sempre e que muito em breve estaremos voltando para casa com as bebês e com nossa vitória em mãos', escreveu a jovem nas redes sociais, na época.