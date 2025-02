Polícia investiga conexão entre assaltos violentos em São Paulo

A Polícia Civil de São Paulo investiga possível relação entre dois assaltos nessa quinta-feira (13/2). O ciclista Vitor Felisberto Medrado, 46 anos, foi brutalmente assassinado durante um assalto no Itaim Bibi, bairro nobre da zona oeste de São Paulo. Horas depois, o motociclista Rafael Molina, 27 anos, sofreu um ataque semelhante no Brooklin.



A primeira tragédia ocorreu quando Vitor foi abordado por dois criminosos em uma motocicleta azul enquanto estava na calçada próxima ao Parque do Povo. Mesmo sem reagir, ele foi alvejado por disparo de arma de fogo na região do pescoço, e teve seu celular roubado pelos indivíduos. O ciclista foi socorrido e levado ao Hospital das Clínicas, por policiais militares, no entanto, não resistiu aos ferimentos.

Vitor, conhecido pela paixão pelo ciclismo e por ser um treinador dedicado, estava pedalando nas proximidades do Parque do Povo, um local que frequentava regularmente para seus treinos matinais. Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que o passageiro desce do veículo, aponta uma arma para Vitor e, após uma breve interação, dispara fatalmente contra ele. Mesmo após o disparo, o criminoso revistou o corpo de Vitor antes de fugir com o comparsa. O corpo será velado neste sábado (15), em Belo Horizonte.

Cerca de cinco horas depois, na Rua Ribeiro do Vale, no Brooklin, o motociclista Rafael Molina, foi vítima de uma tentativa de assalto com características semelhantes. Ao ser abordado por dois criminosos em uma motocicleta, Molina tentou escapar, mas foi baleado nas costas pelo passageiro armado. Ferido, ele perdeu o controle do veículo e caiu na via, quase sendo atropelado por um carro que vinha logo atrás. Felizmente, ele foi socorrido a tempo por militares e transportado de helicóptero Águia para o Hospital das Clínicas, onde recebeu atendimento médico.

A similaridade dos crimes chamou a atenção da polícia que está investigando a possível conexão entre os dois crimes. As semelhanças nas descrições dos suspeitos e da motocicleta utilizada sugerem que os mesmos indivíduos possam estar por trás dos dois ataques. As autoridades estão analisando imagens de câmeras de segurança e outras evidências em busca de identificar e capturar os responsáveis.

Em nota ao Correio, a Secretaria de Segurança Pública diz que as equipes da 3ª Cerco e das 2ª e 3ª Delegacias Seccionais realizam buscas pelos suspeitos. “As ações contam com o apoio do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic). As investigações são conduzidas por meio de inquéritos policiais instaurados pela 3ª e 2ª Cerco, respectivamente. Já foi identificado que a motocicleta usada pelo criminoso trata-se de um veículo dublê e as unidades estão analisando as imagens para confirmar se o autor está relacionado aos dois casos. Além do patrulhamento feito pela Polícia Militar, as equipes da Polícia Civil também estão concentradas no policiamento especializado, com foco no combate aos delitos na região”.

