Rio atinge alto nível de calor extremo em novo protocolo de medida

Às 12h36 desta segunda-feira (17/2), o Rio de Janeiro atingiu o Nível de Calor 4 (NC4) pela primeira vez desde que foi criado o Protocolo de Enfrentamento de Calor Extremo no Município, em junho do ano passado, cuja escala vai até o NC5. Na tarde desta segunda, a temperatura pode chegar a 42ºC na capital fluminense, de acordo com previsão do sistema Alerta Rio.

O NC4 é atingido quando a cidade registra temperaturas entre 40 e 44 graus por três duas consecutivos. Nesta situação, a prefeitura deve abrir 58 pontos de resfriamento, orientar a população para adaptarem as rotinas que demandam exposição ao sol e a possibilidade de cancelamento ou reagendamento de eventos em áreas externas.

O Rio foi a capital mais quente do país no domingo (16/2), registrando 38,4ºC. A estimativa foi realizada pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Além da capital, ouras 17 cidades do estado estão sob alerta de "calor extremo", emitido pela secretaria estadual de Saúde. São elas: Aperibé, Barra Mansa, Belford Roxo, Cachoeiras de Macacu, Casimiro de Abreu, Duque de Caxias, Guapimirim, Iguaba Grande, Magé, Mangaratiba, Nilópolis, Nova Iguaçu, São Pedro da Aldeia, São Sebastião do Alto, Sumidouro, Três Rios e Volta Redonda.

Em entrevista coletiva realizada no domingo, o prefeito da capital, Eduardo Paes, destacou que é fundamental que os moradores se hidratem, passem protetor solar e evitem exposição desnecessária ao sol.

No entanto, Paes ressaltou que a prefeitura não vai suspender atividades na cidade e que a decisão ficará a cargo dos organizadores. A Beija-Flor de Nilópolis, por exemplo, cancelou ensaio previsto para o domingo na Praia de Copacabana por conta do "calor extremo".