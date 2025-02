Terceira onda de calor começa nesta segunda; veja os estados afetados

A Organização Meteorológica Mundial (OMM) estabelece que uma onda de calor ocorre quando as temperaturas máximas diárias ultrapassam em 5°C ou mais a média mensal durante, no mínimo, cinco dias consecutivos - (crédito: Ed Alves/CB/D. A Press)

A terceira onda de calor de 2025 começa nesta segunda-feira (17/2). Inicialmente, as altas temperaturas devem afetar áreas dos estados do Mato Grosso do Sul, São Paulo, Minas Gerais, Santa Catarina e Paraná, se estendendo para o Goiás e a Bahia.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a massa de ar quente e seco, que já vem atuando desde os últimos dias em áreas das regiões Sudeste, Sul e Nordeste, ganhou força no domingo (16/2), com temperaturas máximas que podem superar em mais de 5 °C a média climatológica.

A Organização Meteorológica Mundial (OMM) estabelece que uma onda de calor ocorre quando as temperaturas máximas diárias ultrapassam em 5°C ou mais a média mensal durante, no mínimo, cinco dias consecutivos. Além disso, essas condições devem abranger uma área ampla, e não apenas uma localidade.

Leia também: Paes descarta cancelar blocos de rua no Rio devido ao calor

Em janeiro, a primeira onda de calor aconteceu entre os dias 17 e 23 e, a segunda, entre os dias 2 e 12 de fevereiro, ambas no Rio Grande do Sul. Durante essa segunda onda, foi emitido um aviso vermelho de grande perigo pelo Inmet, que persistiu até o último dia 12 de fevereiro, abrangendo também áreas de Santa Catarina e Paraná.



Leia também: Alcione passa mal por conta do calor e encerra show em Olinda

Como se proteger do calor?

Conforme o Ministério da Saúde, as altas temperaturas podem impactar a saúde de toda a população, em especial os mais vulneráveis — como idosos, crianças, pessoas com problemas renais, cardíacos, respiratórios ou de circulação, diabéticos, gestantes e população em situação de rua.