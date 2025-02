Incêndio atinge cidade cinematográfica de novela da Globo

Um incêndio atinge os Estúdios Globo no Rio de Janeiro na tarde desta terça-feira (18/2). Em nota, a emissora informou que as chamas atinge a cidade cenográfica da novela Dona de mim, próxima novela das sete da TV Globo.

Segundo comunicado não havia gravação no local no momento e não há feridos. Bombeiros do 12º Batalhão do Corpo de Bombeiros e a Brigada da Globo atuam no combate as chamas.

O Corpo de Bombeiros afirmou que a corporação foi acionada por volta das 14h. Equipes dos quartéis da Barra da Tijuca, Jacarepaguá e da Penha atuam no local. A corporação também afirmou que as chamas atinge um galpão, na Estrada do Bandeirantes, altura do número 6.700.

Ainda de acordo com a corporação, "neste momento, cerca de 40 militares de 7 unidades estão atuando na ocorrência, com apoio de 13 viaturas e de drones da corporação com câmera térmica".

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o fogo se alastrando no local e uma fumaça preta se espalhando.