Motorista morre presa em carro após o temporal em São Paulo

As fortes chuvas atingiram a região metropolitana de São Paulo, sobretudo as zonas norte e oeste de São Paulo - (crédito: Nelson ALMEIDA / AFP)

Uma mulher, de 47 anos, morreu após o temporal que atingiu a cidade de São Paulo na terça-feira (18/2). Segundo a Secretaria de Segurança de São Paulo, a vítima ficou presa em uma enchente e foi socorrida de dentro do próprio automóvel. "Ela foi socorrida no local, mas não resistiu e veio a óbito", afirmou a nota da pasta.

O caso ocorreu na Avenida General Edgar Facó, zona norte da capital paulista. Ele foi registrado como morte acidental no 72° DP (Vila Penteado), que requisitou perícia.

A mulher foi identificada como Janaina de Souza Maia e era motorista de aplicativo. A reportagem ainda afirma que ela morava na Vila Zat, bairro próximo ao local da enchente. Janaina deixa uma filha. As informações são do g1.

Mais de 100 mil sem energia

Após as fortes chuvas, pelo menos 112 mil imóveis permanecem, nesta quarta-feira (19/2), sem energia elétrica. As fortes chuvas atingiram a região metropolitana de São Paulo, sobretudo as zonas norte e oeste de São Paulo, conforme boletim, divulgado na manhã desta quarta-feira (19/2) pela Enel Distribuição São Paulo. Segundo a Defesa Civil, o acumulado registrado entre os períodos da tarde e da noite foi de 39 mm.

A companhia afirmou o plano de ação emergencial foi reforçado com a mobilização antecipada de equipes de campo. "Técnicos da distribuidora atuaram ininterruptamente, inclusive durante a madrugada e normalizaram o serviço para a maioria dos clientes. No momento, eles seguem trabalhando para normalizar a energia para os clientes afetados".

Voos também foram impactados

Segundo a GRU Airport, concessionária responsável pelo Aeroporto Internacional de Guarulhos, ao menos 16 voos foram redirecionados do aeroporto para outros locais, outros cinco voos foram cancelados. A GRU Airport afirmou que monitora a situação em tempo real e mantém comunicação constante com as companhias aéreas, a fim de minimizar os transtornos aos passageiros.

"Para informações sobre os voos afetados, os passageiros devem entrar em contato diretamente com as empresas", diz o comunicado. "A GRU Airport reforça seu compromisso em garantir a segurança e a eficiência das operações, mesmo em condições meteorológicas adversas", completou.

*Com informações da Agência Estado