Mulher é suspeita de chefiar dupla que assassinou ciclista

A Polícia Civil de São Paulo prendeu, ontem, Suedna Barbosa Carneiro, de 41 anos, apontada como a chefe de uma quadrilha que realiza assaltos na capital paulista. Entre os crimes do bando, está o latrocínio do ciclista Vitor Felisberto Medrado, em 13 de fevereiro — baleado no pescoço, mesmo sem esboçar qualquer reação, por causa do aparelho celular. O assassinato foi em frente ao Parque do Povo, no Itaim Bibi, Zona Oeste.

O mesmo bando é indicado como o responsável pelo assassinato do delegado Josenildo Belarmino de Moura Júnior, de 32 anos, em 14 de janeiro, em Santo Amaro, Zona Sul da capital paulista. Na abordagem para entregar o celular, o policial foi morto quando o assaltante percebeu que a vítima estava armada.

Suedna foi detida em Paraisópolis, na Zona Sul, e é conhecida na região como "Mainha do Crime". Ela seria financiadora de crimes, pois no endereço dela foram apreendidas três armas de fogo, mochilas de entrega, capacetes e outros acessórios possivelmente usados em crimes cometidos pela cidade. Segundo os investigadores, Suedna alugava os equipamentos para que os bandidos cometessem os crimes.

Além disso, foram descobertos cerca de R$ 21 mil em espécie, 18 celulares e outros equipamentos eletrônicos. Os agentes trabalham com a suspeita de que, além de financiar crimes, Suedna comprava objetos roubados, que repassava para outros receptadores.

"Ela fomentava não só esses criminosos que assassinaram o Vitor, mas outros assaltos em toda a região. E o que comprova isso são as apreensões realizadas: três armas de fogo, celulares, várias bags, que são utilizadas por aqueles que se passam por entregadores de aplicativo", afirmou o secretário de Segurança Pública do estado de São Paulo, Guilherme Derrite.

Identificação

Os policiais, porém, procuram pelos criminosos envolvidos em roubos que teriam sido financiados por Suedna — sete suspeitos estão identificados. No latrocínio de Vitor Medrado, dois homens em uma moto cometeram o crime, que podem ser os mesmos que, cinco horas depois, cometeram um assalto no Brooklin, na Zona Sul. Nesse episódio, o alvo foi um motociclista, socorrido depois de atingido por um tiro, cair e ser atropelado por um carro. Chama a atenção dos investigadores que os criminosos agiram de forma semelhante ao ataque contra o ciclista.

Suedna foi presa em flagrante e indiciada por receptação e posse ilegal de armas. Ela foi encaminhada para o 11º Distrito Policial (Santo Amaro) e permanece à disposição da Justiça.

O número de latrocínios em São Paulo aumentou 23,2%, em 2024 (53) ante 2023 (43), na contramão de quedas observadas em modalidades como roubos e furtos. O aumento no estado, por sua vez, foi de 1,8%, segundo dados da Secretaria da Segurança Pública paulista.

A secretaria salientou que, em 2024, os roubos e furtos no Itaim Bibi tiveram, respectivamente, quedas de 29,4% e 16,5%, na comparação com 2023. Reforçou também que 5,5 mil suspeitos foram detidos e 645 armas de fogo ilegais foram apreendidas nesse período.