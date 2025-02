Avião da Azul faz duas tentativas de pouso sem sucesso devido ao mau tempo

A priori, o voo AD4871 saiu do Aeroporto Internacional de Viracopos, São Paulo, com destino a São Luís, Maranhão - (crédito: Divulgação/Secretaria de Turismo do Maranhão)

Um avião da companhia aérea Azul declarou emergência por pouco combustível após duas tentativas de pouso impedidas em dois aeroportos diferentes devido o mau tempo. Segundo o áudio obtido pelo portal de notícias g1, o piloto da aeronave disse ao controle de tráfego aéreo de Teresina: "4871 informa mayday fuel", expressão utilizada para expressar a natureza da emergência, de acordo com a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

Ainda segundo a ANAC, "uma situação de Emergência por Combustível é aquela na qual a quantidade de combustível calculado para o momento do pouso, no aeródromo mais próximo no qual um pouso seguro é possível, será abaixo da Reserva Final".

A priori, o voo AD4871 saiu do Aeroporto Internacional de Viracopos, São Paulo, com destino a São Luís, Maranhão. No entanto, em decorrência das más condições climáticas a aeronave não conseguiu pousar na capital maranhense, precisando se deslocar para Teresina, mais de 400 km de distância, onde realizou uma segunda tentativa sem sucesso, também por conta do mau tempo. O avião só conseguiu aterrissar em Parnaíba (PI), cerca de 500 km de distância do destino inicial.

Em nota, a Azul, afirmou que "em seguida, o voo prosseguiu para a capital maranhense, onde clientes e tripulação desembarcaram. Os clientes impactados receberam toda assistência necessária, conforme prevê a Resolução 400 da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). A Azul ressalta que medidas como essas são necessárias para conferir a segurança das operações, valor primordial para a companhia".

Veja a integra da nota da Azul

"A Azul informa que, por questões climáticas adversas em São Luís (MA), o voo AD4871 (Viracopos-São Luís), alternou para Teresina (PI), onde também não conseguiu pousar, pelo mesmo motivo. A aeronave precisou desviar novamente, para Parnaíba (PI), aterrissando em total segurança e seguindo todos os protocolos. Em seguida, o voo prosseguiu para a capital maranhense, onde Clientes e Tripulação desembarcaram.

