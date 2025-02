O chão virou teto, diz passageiro de avião que capotou em Toronto, no Canadá

Um avião da Delta Airlines tombou após cair no início do dia no Aeroporto Internacional Toronto Pearson em 17 de fevereiro de 2025 em Toronto, Canadá - (crédito: Katherine KY Cheng / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Imagens feitas no aeroporto de Toronto, no Canadá, mostram o momento em que um avião com 80 pessoas a bordo capotou ao pousar, na segunda-feira (17/2). Vinte e uma pessoas ficaram feridas. Ninguém morreu. No vídeo, é possível ver que havia muita neve na pista. Ao tocar o solo, o jato CRJ900 da companhia Delta Airlines, sofreu um desequilíbrio. A asa direita bateu no chão e pegou fogo imediatamente.

Com a explosão, o avião virou para o lado direito e capotou. As chamas foram contidas logo depois.

As 80 pessoas a bordo, incluindo passageiros e tripulação, conseguiram sair da aeronave. Nesta terça, a Delta Air Lines informou que 19 dos 21 passageiros hospitalizados foram liberados. Dois seguiam em estado grave.

Não se sabe ainda o que causou o acidente. Essas informações não haviam sido divulgadas até a última atualização desta reportagem. O Conselho de Segurança de Transporte do Canadá investiga o caso.

Sobreviventes

Todos os 80 passageiros e membros da tripulação a bordo do voo da Delta Air Lines, que partiu de Minneapolis (EUA) e caiu virando de cabeça para baixo no aeroporto de Toronto devem sobreviver.

Dois passageiros descreveram o que parecia ser uma descida rotineira que, de repente, os colocou de ponta-cabeça.

O chão virou teto

Pete Koukov, 28 anos, esquiador profissional do Colorado, estava a caminho de Toronto para fazer um filme de esqui. Ele disse, em uma entrevista, que nada parecia fora do normal durante a descida final, até que as rodas tocaram o solo e o avião derrapou para o lado direito.

Sentado na janela do lado esquerdo da aeronave, Koukov disse que viu chamas quando o avião atingiu o chão. "Eu me soltei do cinto bem rapidamente e meio que me abaixei até o chão, que era o teto", contou. "As pessoas estavam em pânico."

O avião acabou virado de barriga para cima. Ele compartilhou imagens no Instagram do momento em que ele e outros passageiros atravessavam os assentos e saíam por uma saída de emergência, em direção à pista coberta de neve.

'Era cimento e metal'

Pete Carlson, um paramédico, estava viajando para uma conferência em Toronto. Os passageiros foram informados de que havia ventos fortes, mas ele disse que o impacto do acidente o despertou do que parecia ser uma descida rotineira.

"Um minuto você está pousando, esperando para ver seus amigos e familiares. No minuto seguinte, você está fisicamente de ponta-cabeça e completamente desorientado", disse ele à CBC, emissora pública canadense. "Era cimento e metal."

Depois que o avião perdeu uma asa e capotou, Carlson sentiu uma forte camaradagem na cabine. "De repente, todos naquele avião ficaram muito próximos, ajudando e consolando uns aos outros, e isso foi poderoso", afirmou.

Ele percebeu uma mulher presa debaixo de um assento e uma mãe com um menino sentados no teto da aeronave, que agora era o chão. Ele não sabia em que estado eles estavam. "Meu instinto paterno e minha formação como paramédico entraram em ação", disse ele, fazendo com que se concentrasse em garantir que todos saíssem do avião.

Ele também relatou que o combustível da aeronave escorria pelas janelas.

Carlson, que tinha um arranhão visível na cabeça, disse que, ao sair do avião, tentou se afastar o máximo possível assim que percebeu que uma asa havia se desprendido e ouviu sons de explosão. Depois de colocar seu casaco em outro passageiro, tirou uma foto com seu celular e enviou para familiares, amigos e colegas que perguntavam sobre sua segurança.

"Esta é minha realidade agora: estou na pista, vivo, o que é incrível", disse, relembrando seus sentimentos no momento.

Um amigo que havia ido buscá-lo no aeroporto conseguiu chegar até a pista e começou a prestar atendimento aos outros feridos. Segundo Carlson, os passageiros que estavam machucados foram rapidamente colocados em ônibus e levados para um local seguro.

"A parte mais marcante do dia foi que não havia países, nem diferenças. Eram apenas pessoas, juntas, ajudando umas às outras", concluiu.