Dengue: São Paulo decreta situação de emergência em todo o estado

O secretário de Saúde de São Paulo, Eleuses Paiva, anunciou, nesta quarta-feira (19/2), situação de emergência para dengue. Desde janeiro, foram confirmadas 113 mortes pela doença no estado, além de outros 233 óbitos em investigação. O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) deve assinar o decreto nas próximas horas.

A medida visa a maior agilidade na implementação de medidas como a alocação de recursos do governo federal. O secretário anunciou, durante um evento no Centro de Operações de Emergências (COE) no Instituto Butantan, o aumento do financiamento para internações de pacientes com dengue, o investimento de R$ 3 milhões na aquisição de 100 novos equipamentos de nebulização portátil, além de mais 10 de nebulização ambiental.

"Compramos 30 milhões de itens há uma semana. Também compramos nebulizadores. Em alguns, ainda vemos salas de hidratação muito tímidas. A grande arma que nós temos para diminuir os casos graves é a hidratação. Precisamos fazer diagnóstico e tratamento precoces para mudar a curva", afirmou Eleuses Paiva.

O estado registrou 124.038 casos confirmados de dengue e tem mais 82.908 casos em investigação até o momento.

Ainda segundo o secretário, para combater a doença é preciso diminuir os focos de proliferação do vírus. "A grande arma que temos para diminuir a entrada da dengue é eliminar o criadouro. É igual guerra, você precisa ter estratégia", afirmou.

Atualmente, o estado de São Paulo é a pior região do Brasil em casos da doença. A incidência do vírus é de 264,3 casos por 100 mil habitantes, aproximando o estado do quadro de epidemia definido pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

"Saúde é tripartite. Precisamos dos três entes da Federação com o mesmo foco, até porque o combate às arboviroses é um desafio gigante", comentou.

Vacinação

O Ministério da Saúde autorizou todos os estados e o Distrito Federal a ampliarem a vacinação contra a dengue caso o imunizante esteja perto da data de validade. Doses que estiverem a dois meses do prazo de validade podem ser aplicadas em crianças e adolescentes de 6 a 16 anos. Caso o prazo seja menor que 1 mês, o imunizante poderá ser aplicado em pessoas de 4 a 59 anos. Até o momento, apenas 107,2 mil doses da vacina foram aplicadas em São Paulo.

Apesar de permitido pelo ministério, 11 capitais não ampliarão a idade de vacinação. As cidades de Aracaju, Belém, Belo Horizonte, Brasília, Manaus, Natal, Porto Velho, Recife, São Paulo, Salvador e Vitória justificaram que não existem vacinas perto do vencimento na rede pública. Nestas capitais, a vacina continua sendo aplicada em adolescentes de 10 a 16 anos.

*Estagiária sob a supervisão de Andreia Castro