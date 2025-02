Trilho é deformado pelo calor e faz trem descarrilhar no Rio de Janeiro; veja o vídeo

Um trem tombou na manhã desta quinta-feira (20/2) em Magé, na região metropolitana do Rio de Janeiro. O incidente foi causado por uma deformação dos trilhos, devido à alta temperatura no aço, que no momento do incidente registrava 71ºC.

Confira o vídeo do momento em que o trem descarrilhou:

Não houve vítimas, mas o descarrilamento interrompeu o tráfego ferroviário e chamou a atenção para os impactos das ondas de calor na infraestrutura de transporte. Desde o início da semana, estados como o Rio, São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul sofrem com altas temperaturas devido a uma onda de calor.



Leia também: Avião da Latam colide com pássaro ao decolar do Galeão e quebra o bico

De acordo com a Supervia — concessionária responsável pelo trem que descarrilhou — o incidente ocorreu nas proximidades da estação Parque Estrela, em Magé.

“A ocorrência foi causada pela dilatação dos trilhos devido à alta temperatura registrada na via férrea, que chegou a 71°C, provocando a flambagem dos trilhos. Todos os passageiros que estavam a bordo foram retirados com segurança”, diz a Supervia.