Oruam é preso na Zona Oeste do Rio de Janeiro

Oruam acaba de ser preso, na tarde desta quinta-feira (20), na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. De acordo com as primeiras informações, o artista teria furado uma blitz no Joá, área nobre da cidade. Ele foi conduzido para a 16ª DP Delegacia Policial da Barra da Tijuca.

Por meio de nota, a assessoria do famoso confirmou a prisão. "Assessoria de Comunicação do rapper Oruam confirma que, nesta quinta-feira, 20 de fevereiro, o artista foi encaminhado à 16ª Delegacia de Polícia Civil, na Barra da Tijuca (RJ), após ter sido parado em uma blitz".

Em breve a publicação será atualizada para maiores detalhes.