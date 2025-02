Internado há dez dias e 'em estado crítico', Papa teve noite tranquila

O papa Francisco, que está hospitalizado há dez dias e em estado crítico por conta de uma pneumonia bilateral, teve uma boa noite, informou o Vaticano na manhã desta segunda-feira (24).

O boletim publicado pela Santa Sé aponta que a noite transcorreu bem e o papa descansa pela manhã.

Boletim sobre a saúde do papa publicado na manhã desta segunda-feira (24/2) (foto: Vaticano Divulgação)

No sábado à tarde, o boletim médico do papa apontou que a situação da saúde de Francisco, que tem 88 anos, se agravou. Conforme divulgado pela Santa Sé, o papa teve "um ataque asmático prolongado que exigiu oxigênio de alto fluxo", além de problemas hematológicos que exigiram "a administração de uma transfusão de sangue". No domingo, um novo boletim informou que a situação de saúde do papa continua crítica, mas sem crises respiratórias.

Francisco, que assumiu o papado em 2013, já foi internado seis vezes desde que foi eleito para comandar a igreja católica, mas esta é a internação mais longa. O papa está aos cuidados da equipe médica do hospital Gemelli, em Roma.

O pontífice segue em "estado crítico", com pneumonia nos dois pulmões, e continua recebendo oxigênio de alto fluxo, segundo o boletim médico mais recente, publicado na noite de domingo.

"A complexidade do quadro clínico e o tempo necessário para que as terapias farmacológicas façam efeito obrigam a manter a prudência sobre o prognóstico", afirmou o boletim médico.

Orações pela saúde do pontífice foram organizadas de Roma, na Itália, até a Argentina e o Iraque.

"Continuo com confiança minha hospitalização (...) seguindo com os tratamentos necessários; e o descanso também é parte da terapia!", afirmou o pontífice em uma mensagem escrita nos últimos dias, segundo uma fonte do Vaticano.