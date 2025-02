Musa de escola de samba morre aos 38 anos no Espírito Santo

Aline Bianca, empresária e musa da escola de samba Boa Vista, no Espírito Santo, morreu neste domingo (23/2), aos 38 anos, vítima de um infarto. A informação foi confirmada pela própria agremiação, que lamentou a perda e prestou homenagem à integrante, que brilhou no desfile do Carnaval de Vitória.

"É com imensa tristeza que comunicamos a morte de nossa querida Musa, Aline Bianca, ocorrido nesta tarde. Aline, que brilhou intensamente em nosso desfile e encheu nossos corações de alegria nesta madrugada, sofreu uma parada cardíaca e nos deixou de forma inesperada. Aline era mais do que uma Musa, ela era uma fonte de inspiração, um exemplo de dedicação e paixão pela arte do samba”, diz a nota.

“Sua presença marcante e sua energia contagiante deixaram uma marca indelével em todos nós. Sua luz continuará a brilhar em nossas memórias e em nossos corações. Neste momento de profunda dor, expressamos nossos mais sinceros sentimentos à família e aos amigos de Aline. Que encontrem conforto nas lembranças dos momentos felizes e na certeza de que ela viverá para sempre em nossos corações. Descanse em paz, querida Aline. Seu legado e seu brilho jamais serão esquecidos”, agradece a escola.

Em outra publicação, a escola explicou o que aconteceu com a empresária, que passou mal após o desfile. "Aline desfilou com garra e brilho à frente do segundo carro alegórico da nossa escola, representando a comunidade com toda sua paixão pelo Carnaval. Após o desfile, já em casa, a empresária passou mal e foi encaminhada ao Hospital Meridional, na Serra, onde sofreu um infarto e veio a falecer. A Boa Vista lamenta imensamente essa perda e se solidariza com familiares e amigos neste momento de dor. Que Aline seja sempre lembrada por sua alegria, carisma e amor pelo samba", declara.

Aline Bianca era proprietária de um salão de beleza na Serra, e desfilava no Carnaval de Vitória há três anos. A empresária também era micro influencer e tinha 71 mil seguidores em seu perfil do estabelecimento, e outros mais de 6 mil em seu Instagram pessoal. Ela era casada, e há uma semana o marido, Rafael Aquino, fez uma homenagem relembrando a cerimônia.

"O dia mais feliz da minha vida foi ao seu lado, minha esposa. Cada sorriso seu ilumina meu mundo, e cada instante juntos é um presente que a vida me deu. Te amo infinitamente!", escreveu. A última publicação de Aline foi feita no mesmo dia de sua morte, com fotos em que ela aparece no ensaio da agremiação com look luxuoso.