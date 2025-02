Filho de Deolane tem Ferrari apreendida por dirigir alta velocidade e sem CNH

Um dos filhos de Deolane Bezerra, Kayky Bezerra, teve o carro apreendido durante uma blitz em Tatuapé, na zona leste de São Paulo, na madrugada do último domingo (23/2).

Kayky, de 18 anos, dirigia uma Ferrari vermelha, que estava registrada no nome da mãe. Ele estava em alta velocidade e sem Carteira Nacional de Habilitação (CNH) quando foi abordado.

A Secretaria de Segurança Pública de SP (SSP/SP) confirmou ao Correio que um jovem de 18 anos foi detido. No entanto, conforme apurado pela Band, o homem se trata de Kayky. Ele foi levado para a delegacia, assinou um termo circunstanciado e foi liberado em seguida.

A SSP/SP informou que policiais civis realizaram a Operação Pancadão, com o objetivo de coibir a prática de rachas na via pública.

Ao todo, quatro homem que dirigiam veículos de luxo foram detidos. Todos prestaram depoimento e foram liberados após a assinatura dos termos.

Outro carro de Deolane apreendido

Esta não é a primeira vez que os filhos de Deolane se envolvem com a polícia. Em agosto do ano passado, o filho mais velho da influenciadora, Giliard, conhecido como Chefinho, dirigia uma McLaren quando foi apreendida.

A cor original do carro é vermelho e consta como tal nos registros oficiais. No entanto, o veículo foi envelopado com a cor roxa. A diferença com a cor registrada levou à apreensão do automóvel.

Em setembro, o mesmo carro foi apreendido novamente em São Paulo, pois estava registrada no nome dos antigos proprietários, que estavam sendo investigados por lavagem de dinheiro ligada ao tráfico de drogas.