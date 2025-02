Integrante do PCC morto por amigos em TO: envolvido é preso em Samambaia

Membro do PCC morto por amigos em TO: envolvido é preso em Samambaia - (crédito: Arquivo pessoal)

Policiais civis do Estado de Tocantins e da Delegacia de Repressão ao Crime Organizado do DF (Draco/ PCDF) prenderam, na manhã desta segunda-feira (17/2), o último suspeito envolvido em um homicídio brutal ocorrido na região da Serra de Paraíso, em Paraíso do Tocantins. A vítima, Marcos Antônio Rocha Costa, conhecido como Roy, 28 anos, seria integrante o Primeiro Comando da Capital (PCC) e foi atraído para uma emboscada e morto a facadas por colegas da mesma organização criminosa.

Roy desapareceu em 24 de janeiro e, desde então, a polícia iniciou um trabalho minucioso de investigação. Antes mesmo do cadáver do jovem ser localizado, a namorada dele recebeu, no celular, um vídeo com imagens do corpo de Roy. As investigações revelaram que, um dia antes do crime, Matheus estava acompanhado dos dois colegas e uma mulher. O grupo passou a noite ingerindo bebidas alcoólicas em um estabelecimento da região.

Já no dia 24, todos foram para a casa da mulher (também presa), onde continuaram a beber. De acordo com o delegado-chefe da 6ª DEIC, Antônio Onofre de Oliveira da Silva Filho, por volta das 6h30, os autores convenceram a vítima a acompanhá-los para comprar mais bebidas. No caminho de volta, porém, mudaram a rota e seguiram para um local ermo, onde Roy foi assassinado. As evidências demonstraram que a vítima não teve qualquer chance de defesa, sendo atacada com seis golpes de faca (três nos braços e três nas costas), além de receber violentas pancadas na cabeça”, destacou.

Segundo o investigador, a análise das imagens de câmeras de segurança dos estabelecimentos comerciais e de ruas próximas aos locais por onde vítima e suspeitos passaram, foram fundamentais para reconstruir os momentos que antecederam o crime.

Motivação e prisão

Tanto a vítima quanto os dois executores são membros do PCC, informou o delegado. A motivação do crime estaria ligada a um desentendimento entre eles em relação a crimes contra o patrimônio praticados nos últimos meses

A mulher e um dos envolvidos foram presos em Tocantins. Na sexta-feira, policiais da Draco/PCDF receberam a informação sobre o paradeiro do último envolvido no homicídio. Na sexta-feira, os policiais do DF descobriram o endereço da irmã do acusado. O mandado de prisão foi requerido à Justiça e deferido no mesmo dia.

O faccionado foi detido em Samambaia nesta manhã e levado à Decor. Posteriormente, ele será encaminhado ao Complexo Penitenciário da Papuda.